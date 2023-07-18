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عناصر من ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي خاص العربية نت

ميليشيا الحوثي تهدم 170 منزلاً وتسطو على أراضٍ واسعة في همدان

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أفادت بأن جماعة الحوثي تواصل عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على أراضي السكان

العربية. نت - أوسان سالم 
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أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن جماعة الحوثيين هدمت نحو 170 منزلاً واستحوذت على أراضٍ واسعة للسكان في مديرية همدان، شمالي غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت الشبكة في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، أن "جماعة الحوثي تواصل عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على أراضي السكان في مديرية همدان".

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وقال البيان: "بلغت عدد المنازل المهدمة حتى الآن نحو 170 منزلاً في حين تم جرف عشرات الأراضي والمساحات الزراعية والاستحواذ عليها بالقوة".

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن ذلك يأتي ضمن مخططات جماعة الحوثي الرامية إلى تعزيز سيطرتها في المديرية.

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ومنذ أيام، تنفذ جماعة الحوثي حملة هدم وتجريف لمنازل وأراضي المواطنين في همدان بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات.

وأسفرت الحملة التي تعد الرابعة من بداية العام الجاري، عن هدم عشرات المنازل، وجرف أراضٍ وأسوار أخرى بمناطق تتبع مديرية همدان.

وكان عشرات الأهالي من أبناء مديرية همدان، قد وجّهوا نداءات استغاثة لوقف الحملة التي يقودها مكتب الأشغال في المديرية وطالت منازلهم وأراضيهم بالهدم والتجريف، بزعم "إزالة الاستحداثات والمخالفات، والحفاظ على الشوارع العامة والحجوزات الخدمية وإزالة البناء العشوائي في الأرض البيضاء".

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