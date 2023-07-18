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مدينة عدن (رويترز) اقتصاد اليمن مناسبة
مدينة عدن (أرشيفية - رويترز)

وفاة 3 مهاجرين أفارقة وإصابة آخرين بحريق جنوب اليمن

العربية.نت - أوسان سالم 
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توفي ثلاثة مهاجرين أفارقة، وأصيب آخرون، في حريق شب بأحد المنازل في مديرية "يافع"، التابعة إداريا لمحافظة لحج، جنوب اليمن.

وأفاد مصدر أمني في إدارة أمن لحج بأن حريقا شب في منزل شعبي، بحي المناجر الواقع في "سوق أكتوبر"، بمدينة لعبوس، ما تسبب بوفاة ثلاثة مهاجرين أفارقة بينهم امرأتان وإصابة آخرين بينهم امرأتان.

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وقال المصدر، إنه تم إسعاف المصابين الذين جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية، إلى مستشفى بن خلدون لتلقي العلاج.

وتجري الأجهزة الأمنية في مديرية يافع حاليا تحقيقا للوقوف أسباب الحريق.

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