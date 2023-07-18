اليمن.. "يوتيوب" تغلق 18 قناة تابعة لميليشيا الحوثي

أغلقت شركة "يوتيوب" 18 قناة تابعة لميليشيا الحوثي على الموقع الإلكتروني الذي يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ومشاركتها عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية، أن ما يسمى "الإعلام الحربي" التابع للميليشيا، أدان "إقدام إدارة شركة يوتيوب على إغلاق 18 قناة من قنواته، وفرقة أنصار الله، ووحدتي الإنتاج الفني، والوثائقي، وروضة الشهداء على يوتيوب".

مادة اعلانية

أكثر من 500 ألف مشترك

وأشارت الى أن "عدد المشتركين بالقنوات المغلقة أكثر من 500 ألف، كما تحتوي القنوات المغلقة على أكثر من سبعة آلاف فيديو كان قد بلغ عدد المشاهدات لها أكثر من 90 مليون مشاهدة".

وقال الإعلام الحربي الحوثي إن "إغلاق منصاته إلى جانب منصات أخرى على "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر" مؤخرا يؤكد ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة هذه الشركات دعما للأعمال العدائية"، حسب وصفها.

وزير الإعلام اليمني يرحب

ورحب وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، بقيام كبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية على شبكة الإنترنت (يوتيوب، فيسبوك، تويتر) بالتجاوب مع الحكومة اليمنية، وإغلاق عدد من الصفحات التابعة لميليشيا الحوثي.

وأكد "تورطها في أنشطة إرهابية والتحريض على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وبث خطاب العنف والكراهية ونشر الأفكار الطائفية المسمومة المستوردة من إيران، والتي تثير الفتنة وتحرض على ثقافة الموت وتفخخ عقول الأجيال القادمة".

وأشاد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع" تويتر"، بهذه الخطوة، التي قال إنها "طالما طالبنا بها مرارا وتكرارا وحذرنا من أن هذه المنصات لا تختلف عن المنصات التي تديرها الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة".

وجدد وزير الإعلام اليمني مطالبة كافة المنصات الدولية والأقمار الصناعية بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والصفحات التابعة لميليشيا الحوثي، المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب.