مسؤول يمني: حددنا هوية منفذي اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

أفاد مستشار مدير أمن محافظة تعز يحيى العتواني، بأنه تم التعرف على هُوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.

وأضاف العتواني بأن الأجهزة الأمنية تقوم بتعقبهم، مؤكدا أن الأجهزة المختصة لديها خطة محكمة لتأمين مسؤولي المنظمات الدولية.

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في موازاة ذلك أعرب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفيه الأجانب في اليمن برصاص مسلحين مجهولين.

وقال البرنامج في بيان "توفي مؤيد حميدي ، وهو مواطن أردني، بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى".

وجاء في البيان "عمل حميدي ، وهو أحد الموظفين في المجال الإنساني، لدى برنامج الأغذية العالمي لمدة 18 عاماً، بما في ذلك مهمة سابقة في اليمن وكذلك فترة في السودان وسوريا والعراق".

"مأساة عميقة"

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن ريتشارد راجان، "إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لمنظمتنا والمجتمع الإنساني".

وأضاف "أي خسارة في الأرواح في الخدمة الإنسانية هي مأساة غير مقبولة".

يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.