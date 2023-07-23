اليمن.. اختطاف 442 مدنياً العام الماضي معظمهم في مناطق الحوثيين

وثق تقرير حقوقي مئات الاختطافات بحق المدنيين في اليمن، أغلبها كانت في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ورصد التقرير السنوي السابع، الذي أطلقته رابطة "أمهات المختطفين اليمنيين" من مدينة تعز، تحت عنوان، "أمهات على أبواب العدالة 4"، الانتهاكات التي طالت المختطفين والمختطفات والمعتقلين والمعتقلات والمخفيين والمخفيات قسرا في كل من (صنعاء، عدن تعز، مأرب، ذمار الحديدة، حجة، عمران شبوة، إب، لحج، صعدة) خلال العام 2022م.

اختطاف واعتقال

وكشف التقرير عن رصد تعرض 442 مدنيا للاختطاف والاعتقال خلال العام 2022م.

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وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي "أقدمت على اختطاف (324) مدنيا في كل من (صنعاء تعز، الحديدة، ذمار، إب، حجة، عمران صعدة بينهم امرأة واحدة".

وأشار إلى اختطاف قوات الانتقالي 102 مدنيا في كل من عدن، شبوة، لحج، فيما اعتقلت القوات الحكومية 8 أشخاص في كل من مأرب وتعز، واختطفت القوات المشتركة في الساحل الغربي 8 مدنيين آخرين، وأدرجت الرابطة هذه الانتهاكات تحت بند "الاعتداء على الحق في الحرية".

وفيما يخص الاعتداء على الحق في الحياة، ذكر التقرير أن الرابطة وثقت "وفاة المختطف عزيز دبوان المحتجز في معتقل الصالح بتعز (خاضع للحوثيين)، بسبب الإهمال الطبي ودخول المختطف في غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر".

اختفاء قسري

وأكدت الرابطة أن "56 مدنياً أخفوا قسراً لدى جهات الانتهاك، كان منها 41 مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي، و8 مدنيين أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و 3 مدنيين أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها في مدينة مأرب و 4 مدنيين تم إخفاؤهم من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي".

وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة قالت "أمهات المختطفين" إنها رصدت "عدد 33 حالة تعذيب لمختطفين ومعتقلين لدى جهات الانتهاك، كان من بينهم 25 حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي.