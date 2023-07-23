شرطة مأرب.. إفشال مخطط حوثي لاغتيال "العرادة"

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، إفشال مخطط حوثي لاغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، أثناء عيد الأضحى المبارك.

وأورد الإعلام الأمني بمحافظة مأرب تفاصيل ضبط خلية يتزعمها شخص يدعى محمد علي حسين القادري، من أبناء قرية الجبول الأشراف بمديرية مأرب الوادي. وأن الخلية تابعة لميليشيا الحوثي وتم ضبطها قبل دقائق من تنفيذها العمل الإرهابي وتفجير عبوات ناسفة.

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وأشار البيان إلى أن الخلية انطلقت من صنعاء وأصدرت لها هويات شخصية بأسماء مزورة من قبل الحوثيين من أجل الدخول إلى مأرب.

ونشر الإعلام الأمني فيلما تضمن اعترافات للقادري وكيف تم استدراجه وتجنيده في صنعاء ولقائه قيادات حوثية في صنعاء قبل أن يتم إعادته بهوية مزورة إلى مأرب تمهيدا لزرع عبوة ناسفة في الطريق المؤدي إلى منزل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة.

واستعرض الفيلم أسماء الأشخاص المتورطين في استقطابه، بالإضافة إلى كيفية تلقيه تدريبات على أيادي خبراء أجانب من أجل تنفيذ المهمة.