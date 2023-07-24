إصابة 8 أشخاص بجروح بمطار عدن بفعل عاصفة رعدية قوية
الأضرار طالت سقوف الصالات وزجاجات واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء، وتهدم جزء من سور المطار، إضافة إلى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية
قال مسؤولون ومصادر بمطار عدن الدولي إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، من بينهم مسافرون وموظفون بالمطار، أصيبوا في عاصفة رعدية ممطرة ضربت مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن فجر اليوم الاثنين وألحقت أضراراً جسيمة بمبنى المطار.
وقال عبد الرقيب العمري مدير مطار عدن لوكالة "رويترز"، إن ستة مسافرين واثنين من موظفي المطار أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة، بسبب العاصفة الناتجة عن تأثيرات منخفض جوي في بحر العرب.
وأكد العمري أن العاصفة سببت أضراراً جسيمة في أسقف الصالات والواجهات الزجاجية للمطار وإحدى عربات الإطفاء إلى جانب تهدم جزء من سور المطار وتضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.
من جهته قال عبدالسلام حُميد وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وتعمل بصورة طبيعية.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن الأضرار طالت "سقوف الصالات وزجاجات واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء، وتهدم جزء من سور المطار، إضافة الى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية".
وشهدت عدن، فجر الاثنين، عاصفة مصحوبة برياح شديدة وأمطار تسببت في تضرر عدد من المنازل خصوصاً المتداعية وسقوط لوحات إعلانية في الشوارع. وغالباً ما تضرب اليمن أعاصير وفيضانات متسببةً بوفيات.
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