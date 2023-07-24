حوادث مروعة تحصد مزيداً من اليمنيين.. وفاة وإصابة 18 في ريمة

في أحدث حوادث الطرقات المتصاعدة التي تحصد أرواح اليمنيين بشكل ملحوظ، توفي وأصيب 18 شخصا، جراء انقلاب سيارة، في محافظة ريمة، شمالي غرب البلاد، بعد أيام قليلة من حادثة مروعة ذهب ضحيتها 17 شخصا في محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن ستة أشخاص توفوا وأصيب 12 آخرون، جراء انقلاب سيارة في الطريق العام بمنطقة "مغربة الحدادة" بمديرية الجبين بمحافظة ريمة.

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وأضافت المصادر أن السيارة تعرضت للانقلاب في أحد الخطوط أثناء ذهابهم باتجاه صنعاء، ما أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة، مشيرة إلى أن مالك السيارة يدعى داوود مهدي العولقي، وهو من ضمن المصابين خلال الحادثة.

وقبل أيام توفي وأصيب 17 شخصا جراء حادث صدام مروع في منطقة رصابة بمديرية جهران بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وتشهد الطرقات اليمنية حوادث مروعة جراء تهالك الخطوط وتوقف عملية صيانة الطرق، بالإضافة إلى السرعة الزائدة من قبل بعض السائقين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إدارة المرور التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء عن وفاة أكثر من 300 شخص وإصابة نحو 3 آلاف آخرين نتيجة حوادث مرورية في صنعاء فقط خلال ثلاثة أشهر.

وذكرت إدارة المرور عدة أسباب لوقوع الحوادث، منها ضعف الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، والتجاوز الخاطئ.