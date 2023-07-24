صنعاء.. احتجاجات طلابية تنديداً بـ"الفصل العنصري" الحوثي

يواصل طلاب كلية الإعلام بجامعة صنعاء، إضراباً عاماً عن الدراسة احتجاجاً على القرار الذي أصدرته جماعة الحوثيين مؤخراً بفصل الطلاب عن الطالبات في قاعات الدراسة.

وبحسب مصادر طلابية، فإن الطلاب الذكور نفذوا إضراباً عن الدراسة، ولليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على قرار ما يسمى ملتقى الطلاب في الكلية، الذي حدد نظام الدراسة في الكلية بثلاثة أيام للطلاب وثلاثة أيام للطالبات، في سياق إجراءات متشددة من الحوثيين تقول إنها تهدف إلى منع "الاختلاط".

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وأفادت مصادر إعلامية "أن الطالبات الدارسات في الكلية رفضن بدورهن تطبيق القرار الذي اعتبرنه "عنصريا".

وقالت عدد منهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهن "لن يلتزمن بالقرار إلا في ظل توفير كادر نسائي كامل في الكلية، ابتداءً من العميد وحتى أصغر موظف"، إذا ما أرادت الكلية "منع الاختلاط"، حسب قولهن.

وأصدرت ميليشيا الحوثي في صنعاء قراراً يلزم طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة صنعاء اقتسام أيام الأسبوع بالتناوب فيما بينهم، فيما عد محاربة مقصودة لتعليم الفتيات يأتي في سياق أجندة الجماعة لتدمير التعليم الأساسي والجامعي ومصادرة حقوق المرأة وفرض نوع من الوصاية الأخلاقية على المجتمع اليمني.

وتضمن القرار الحوثي والمقرر البدء بتنفيذه بداية العام الجامعي الحالي، تخصيص ثلاثة أيام من كل أسبوع (السبت، الأحد، الاثنين) للطلاب، والأيام الثلاثة الأخرى (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) للطالبات.

وشمل القرار الافتراضي جمع طلاب النظامين العام والموازي في المحاضرات، وكذلك جمع طالبات النظامين العام والموازي في الأيام المخصصة لهن من كل أسبوع، وبدء سريانه من يوم السبت 22 يوليو/ تموز الجاري.

وقوبل هذا القرار برفض واستياء مجتمعي حتى من بعض المحسوبين على ميليشيا الحوثي، الذين رأوا في القرار بمثابة تجديف خارج العصر والمنطق، كما أنه يتضمن قدحا وطعنا في أعراض الطلاب والطالبات في الجامعات.

وصعدت ميليشيا الحوثي منذ اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء في العام 2014، من انتهاكاتها ضد المرأة، من خلال سلسلة إجراءات وقيود على حرية التنقل والسفر والعمل وارتداء الملابس وارتياد العديد من الأماكن العامة.