سفير اليمن بالأردن: سنعلن عن نتائج التحقيق باغتيال المسؤول الأممي بالوقت المناسب
قال سفير اليمن في الأردن جلال فقيرة لـ"العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء، سنعلن عن نتائج التحقيق باغتيال المسؤول الأممي بالوقت المناسب.
وكانت شرطة محافظة تعز اليمنية، أعلنت السبت الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي.
وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق أنه تم التعرف على هوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.
وقُتل مؤيد حميدي، رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز أمس الجمعة، وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.
وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنيا قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.
يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.
-
رغم استسلامه للشرطة.. فيديو يهز أميركا لترك كلب ينهش جسد متهممطاردة أغرب من الخيال شهدتها شوارع ولاية أوهايو الأميركية بسبب تجاوز أميركي من أصول إفريقية السرعة الزائدة.المطاردة الهوليودية تحولت لفوضى عندما اصطدم ... الأخيرة
-
مفاجأة من مسلسل "سمبسون".. تنبأ بشعار تويتر الجديدضجة جديدة أثارها مسلسل "سمبسون" الأميركي الشهير، حول "التنبؤ بالمستقبل"، فالمسلسل تعرض لأحداث عديدة بدت خيالية حين عُرضت، لكنها تحولت إلى واقع.تنبأ ... الأخيرة