اليمن.. شقيق القيادي الحوثي "المرتضى" يعذب أسرى داخل سجن بصنعاء

أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على تعذيب أسير داخل سجن الأمن المركزي بصنعاء، ما تسبب في إصابته بجروح نقل بعدها إلى المستشفى.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، عن مصادر مطلعة قولها، إن شقيق القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى التابع للميليشيا، ويدعى أبو شهاب المرتضى، أقدم على تعذيب الأسير سامي الوتيري بسجن الأمن المركزي بصنعاء.

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وأضافت المصادر أن المرتضى، الذي سبق أن اعتدى على مختطفين داخل السجن سيئ السمعة، اعتدى ومعه عدد من مرافقيه على السجين رفقة آخرين داخل الزنزانة 25.

وأشارت المصادر إلى أن المختطف أصيب بجروح جراء التعذيب، ونقل على إثرها إلى المستشفى، فيما نقل مختطفون آخرون من المعتدى عليهم إلى مكان مجهول.

ووفقا للمصادر فإن بقية المختطفين داخل الزنزانة بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الاعتداء وإخفاء زملائهم.

وأبو شهاب هو شقيق القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، الذي يتولى ملف الأسرى ويترأس وفد الميليشيا التفاوضي بشأن الملف.

وكان الصحافي المحرر من سجون الميليشيا توفيق المنصوري، قال عقب الإفراج عنه في مايو الماضي، إنه تعرض للتعذيب من عبد القادر المرتضى نفسه، والذي وصفه بأنه "مدمن تعذيب، ولا يهدأ له بال حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين".