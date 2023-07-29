بسبب خلافات أسرية.. شاب يمني يقتل والده وشقيقته في إب

أقدم شاب يمني على قتل والده وشقيقته، في جريمة مروعة ووحشية، وسط تصاعد جرائم العنف الأسري في عدد من محافظات اليمن.

وقال سكان محليون إن شاباً أقدم على قتل والده وشقيقته في منطقة جباح بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب، وسط اليمن.

مادة اعلانية

وأفادوا بأن الجاني شاب يدعى محمد عبده كداف، وقد قام بجريمة قتل والده وشقيقته نتيجة خلافات أسرية، في الوقت الذي لاذ فيه هو بالفرار عقب الحادثة.

وقوبلت الجريمة بغضب واستياء واسع في أوساط اليمنيين الذين طالبوا بسرعة محاسبة الجاني وإنزال أقسى العقوبات بحقه.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت محافظة إب تسجيل أكثر من ست جرائم قتل متعلقة بالعنف الأسري، أبرزها إقدام مسلح حوثي على قتل والده بمنطقة الوازعية بمديرية الظهار، وإقدام مسلح حوثي آخر يدعى وضاح صادق أحمد الجرافي على قتل والدته في منطقة بني زهير بمديرية العدين غربي محافظة إب، بعد أن قام بضربها بآلة حادة على رأسها حتى فارقت الحياة.

وتصاعدت خلال الأشهر والسنوات الماضية جرائم العنف الأسرية بمختلف مديريات محافظة إب، في الوقت الذي زاد فيه أعداد المصابين بالحالات النفسية والعصبية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بفعل الانقلاب الحوثي والحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.