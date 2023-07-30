بعد 6 أيام.. تفريغ ثلث مخزون "صافر" للناقلة البديلة

أعلنت الأمم المتحدة أنها استكملت تفريغ ثلث النفط الموجود في خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "اليمن"، في الستة أيام الأولى من عمليتها المنسقة للحد من كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر.

نقل 360 ألف برميل

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "حتى الآن تم ضخ أكثر من 360 ألف برميل من خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)".

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ثلث حمولة صافر

وأضاف المسؤول الأممي أن المضخات مستمرة في العمل واستكملت فرق العمل تفريغ خزانين مركزيين إلى الناقلة البديلة، وهو ما "يمثل ثلث الكمية الموجودة في خزان صافر، والتي تقدر بـ1.15 مليون برميل من النفط الخام".

سباق مع الزمن

كما أكد شتاينر إلى أن عملية الإنقاذ تسير على قدم وساق من قبل الفرق الهندسية والفنية بقيادة الأمم المتحدة من أجل وقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر ونزع فتيلها.

يذكر أن أعمال الضخ متواصلة على مدار الساعة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية بالكامل نحو 19 يوماً، وإذا ما سارت العملية وفق البرنامج الزمني المعد لها، ودون حدوث أية عوائق، فإن الانتهاء من تفريغ كافة النفط الموجود في "صافر" سيكون يوم 12 أغسطس المقبل.