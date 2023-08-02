اليمن.. "يوتيوب" تغلق 4 قنوات جديدة تابعة للحوثيين
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت جماعة الحوثيين إن إدارة شركة يوتيوب أغلقت في إجراء مماثل 21 قناة تابعة لها، كان لديها أكثر من نصف مليون مشترك
أغلقت شركة "يوتيوب" قنوات جديدة تابعة لجماعة الحوثي وعدد من قياداتها، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقها نحو 21 قناة تابعة للجماعة.
وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن شركة يوتيوب أغلقت أربع حسابات جديدة تابعة لها على المنصة الإلكترونية العالمية التي تسمح لمستخدميها برفع الفيديوهات والتسجيلات المرئية ومشاركتها عبر الانترنت.
وبحسب إعلام الجماعة، فإن شركة يوتيوب أغلقت حسابات شبكة الفرقان ومكتب المسيرة في ذمار ومؤسسة فكرة وقناة المنشد عيسى الليث.
وأوضحت جماعة الحوثي بأن المنصة العالمية التابعة لشركة غوغل العملاقة بررت إجراءاتها بدواعي تتعلق بـ"السياسات الخاصة بها".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت جماعة الحوثيين إن إدارة شركة يوتيوب أغلقت في إجراء مماثل 21 قناة تابعة لها، كان لديها أكثر من نصف مليون مشترك.
وبحسب شركة "يوتيوب"، فإن الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الحسابات هو نشر المحتوى العدائي، والمقاطع التي تحض على الكراهية والقتال، وهو ما تقوم بنشره القنوات التابعة للمليشيا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
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