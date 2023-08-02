اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المتهم بعد إلقاء القبض عليه
المتهم بعد إلقاء القبض عليه

رفضت الزواج به فأنهى حياتها طعناً.. مقتل شابة يمنية بمركز تجاري

الشابة تدعى فاطمة محمد عمر (23 عاما) تعرضت لطعنات عبر السلاح الابيض "سكين" إحداها في عينها من قبل زميلها بالعمل

العربية. نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتلت شابة تبلغ من العمر 23 عاما بمركز تجاري في مديرية المنصورة بمدينة عدن، جنوبي اليمن، في أحدث واقعة عنف مروعة نسبت لأحد الشباب العاملين في نفس المركز.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الشابة تدعى فاطمة محمد عمر (23 عاما) تعرضت لطعنات عبر السلاح الأبيض "سكين" إحداها في عينها من قبل زميلها بالعمل بنفس المركز، ويدعى محسن رشاد محسن.

مادة اعلانية

وأضافت أن الشابة توفت (مساء الثلاثاء) بعد وقت قصير من إسعافها إلى إحدى المستشفيات.

اليمن.. "يوتيوب" تغلق 4 قنوات جديدة تابعة للحوثيين اليمن اليمن والحوثي اليمن.. "يوتيوب" تغلق 4 قنوات جديدة تابعة للحوثيين

وأعلن أمن عدن، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بجريمة قتل فتاة المركز التجاري بحي المنصورة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام، تعود إلى أن الشاب الذي ارتكب الجريمة، قال في اعترافات أولية أن سببها عاطفي.

وأشار إلى أنه حاول التقدم لخطبة الضحية لكنها رفضت القبول به حيث قرر لاحقا قتلها بسبب رفضها له، ولاحقا نفذ الجاني جريمته بدم بارد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تحذر: الاحتباس الحراري يعرض 400 مليون نسمة لخطر المجاعة الأمم المتحدة تحذر: الاحتباس الحراري يعرض 400 مليون نسمة لخطر المجاعة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط