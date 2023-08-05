بأكثر من النصف.. انخفاض النزوح الداخلي في اليمن في الربع الثاني 2023

أكد تقرير حكومي، أن حالات النزوح الداخلي الجديدة في اليمن انخفضت بأكثر من النصف في الربع الثاني من العام الجاري 2023 مقارنة بالربع الأول من ذات العام.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (EX.U.IDPs) في تقرير حديث حول "تتبع النزوح والمغادرة"، إنها رصدت نزوح ما يقارب 1,370 أسرة نازحة جديدة تتألف من أكثر من 7,378 فرداً، خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023.

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وتمثل حالات النزوح الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري انخفاضاً بنسبة حوالي 129% مقارنة بالربع الأول من نفس العام الذي سجل نزوح ما يقارب 3,133 أسرة مؤلفة من 16,411 فرداً.

وأضاف التقرير أن الأسر النازحة في الفترة من (أبريل - يونيو) 2023، نشأت من 172 مديرية تتبع 19 محافظة، وتوجهت إلى 34 مديرية في 9 محافظات.

مأرب على رأس القائمة

واحتلت محافظة مأرب قائمة الأكثر تسجيلاً للنزوح وأيضاً الأكثر استقبالاً للأسر النازحة خلال فترة التقرير، حيث نزحت منها 471 أسرة وبنسبة 34% من إجمالي حالات النزوح الجديدة، فيما استقبلت 1,008 أسر، وبنسبة حوالي 74% من إجمالي الأسر النازحة.

وأوضح التقرير أن فترة الربع الثاني من عام 2023، شهدت مغادرة نحو 125 أسرة (649 فرداً) مواقع نزوحها إلى محافظات أخرى، فيما انتقلت ما يقارب 73 أسرة (323 فرداً) في إطار المحافظة نفسها.