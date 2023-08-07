الحكم بإعدام قاتل الطفلة "حنين" في عدن رمياً بالرصاص

أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الاثنين، حكما بإعدام المتهم بقتل الطفلة حنين البكري التي قضت بحادثة مروعة عشية عيد الأضحى، في جريمة هزت الرأي العام وقوبلت باستهجان واسع في الأوساط الشعبية.

وقضى منطوق الحكم بـ "إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند أولا، ويعاقب عليها بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي المجني عليها، حنين إبراهيم سالم البكري".

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كما أدان المتهم حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية إبراهيم سالم البكري (شقيقة المقتولة)، ويعاقب عليها بالحبس 3 سنوات، حقا عاما، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.

وبحسب الحكم، يتم مصادرة أداة الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بدفع أتعاب المحاماة ومبلغ قدره مليون ريال يمني يسلم لوالد المجني عليهما.

وكان المدعو حسين هرهرة قد أطلق النار على سيارة إبراهيم البكري في 27 يونيو الماضي (عشية عيد الأضحى) بعد خلاف معه، وقضت ابنته حنين على الفور، وأصيبت شقيقتها راوية، في جريمة هزت الرأي العام.