مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز

قتلت امرأة في في منتصف العشرينيات من العمر، اليوم الاثنين، جراء استهدافها من قبل قناصة ميليشيا الحـوثي، بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن المواطنة (تسنيم محمد عبده إبراهيم ـ 25 عاماً) من أهالي قرية الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، قتلت برصاص قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزة في تبة الصالحين.

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وأوضحت أنه تم استهدافها جوار منزلها حينما خرجت لجمع الحطب.

وبحسب المصادر، فإن الضحية وهي أم لثلاثة أطفال، توفت على الفور عقب إصابتها برصاص الميليشيا.

يشار إلى أن العشرات من سكان قرى منطقة الشقب الجبلية بينهم أطفال ونساء سقطوا بين قتيل وجريح خلال سنوات الحرب جراء عمليات القنص والقصف التي تنفذها ميليشيات الحوثي بالإضافة إلى الألغام الأرضية.