مع نقل 80٪ من النفط.. الخطة الأممية لإنقاذ "صافر" شارفت على نهايتها

أعلنت الأمم المتحدة أن خطتها الطارئة لإنقاذ خزان "صافر" العائم قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة "اليمن".

80% of #FSOSafer oil is transferred.



We're working 24/7 to protect lives & livelihoods. With every barrel of oil pumped off the tanker, Yemeni fishermen & communities' future is more assured.@UN’s #StopRedSeaSpill is in final stages of removing the oil: https://t.co/s8vkqId2ug pic.twitter.com/hY2iQ2RdH9 — UN Development (@UNDP) August 7, 2023

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "تم نقل 80% من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة اليمن".

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وأضاف أن خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية، و"مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر أماناً".

وأشار البرنامج الإنمائي الذي يقود تنفيذ الخطة الأممية، إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش.

يذكر أن عملية الإنقاذ بدأت قبل نحو أسبوعين من الآن، ومن المقرر أن تنتهي قبل موعدها المحدد، في حال لم تطرأ أي تعقيدات تعيق أو تؤخر سير تنفيذها.