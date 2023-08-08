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صافر
من عملية إنقاذ خزان "صافر" العائم قبالة السواحل الغربية لليمن

مع نقل 80٪ من النفط.. الخطة الأممية لإنقاذ "صافر" شارفت على نهايتها

خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية

 العربية. نت - أوسان سالم 
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أعلنت الأمم المتحدة أن خطتها الطارئة لإنقاذ خزان "صافر" العائم قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة "اليمن".

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "تم نقل 80% من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة اليمن".

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وأضاف أن خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية، و"مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر أماناً".

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وأشار البرنامج الإنمائي الذي يقود تنفيذ الخطة الأممية، إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش.

يذكر أن عملية الإنقاذ بدأت قبل نحو أسبوعين من الآن، ومن المقرر أن تنتهي قبل موعدها المحدد، في حال لم تطرأ أي تعقيدات تعيق أو تؤخر سير تنفيذها.

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