الصواعق تقتل 150 يمنياً بـ7 أشهر.. وهكذا يمكن الحماية منها

كشفت منظمة طبية غير حكومية أن عدد ضحايا الصواعق الرعدية في اليمن تجاوز الـ150 شخصا منذ مطلع العام الجاري.

وقالت جمعية الهلال الأحمر اليمني (YRC) في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"(تويتر سابقاً) أمس الأربعاء إن الصواعق الرعدية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

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وأرفقت الجمعية في تغريدتها ملصقا تعريفيا وتوعويا، يتضمن نصائح يجب الالتزام بها أثناء حدوث صواعق رعدية تجنباً لمخاطر التعرض لها، وهي: إغلاق الهواتف المحمولة وفصل الهاتف الأرضي وعدم استخدامها (بما في ذلك الإنترنت)، وإغلاق النوافذ والأبواب المعدنية والابتعاد عنها، وإغلاق جميع إسطوانات الغاز، والفصل الكلي لقبضات الألواح الشمسية عن البطارية.

منذ مطلع العام 2023 بلغ عدد مصابي ووفيات الصواعق الرعدية أكثر من 150 شخص، بعض المعلومات البسيطة ستقلل فرصة تعرّضك للصواعق و قد تكون سبب في إنقاذ الأرواح فلا تترد في مشاركة المعلومة. pic.twitter.com/FzvCjRqDZL — Yemen Red Crescent (@YemenCrescent) August 9, 2023

كما شددت الجمعية على ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية مثل البحيرات وحمامات السباحة ومجاري المياه، لأن الماء يعد موصلاً جيداً للشحنات الكهربائية، وتجنب الاحتماء تحت الأشجار لأنها موصل قوي للشحنات الكهربائية، وعدم الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني، وتجنب الاستحمام لأن الأنابيب والتمديدات يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق، وعدم الخروج من المنزل والبقاء في السيارة إذا كنت بداخلها حتى تنتهي العاصفة الرعدية.

وأضافت أن هذه النصائح من شأن الالتزام بها تقليل فرصة تعرض الشخص للصواعق الرعدية.

وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية حوادث الوفيات جراء الصواعق الرعدية بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها عموم المحافظات اليمنية.