اليمن.. قرب اكتمال تفريغ مخزون الناقلة "صافر" النفطي

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، استكمال نقل نحو 97% من إجمالي النفط المخزون في "صافر" إلى الناقلة البديلة خلال الأسبوعين الماضيين من عملية النقل.



سحب النفط سيستغرق 19 يوما... الأمم المتحدة تعلن بدء عملية سحب النفط من ناقلة صافر قبالة #اليمن #العربية صافر safer

وقالت نشرة صادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات صافر - عدن، التابع للهيئة العامة للشؤون البحرية : "حتى يومنا هذا (الخميس) تم تفريغ ما نسبته نحو 97% من المخزون النفطي الموجود في صافر".

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وأضاف أن إجمالي الكمية التي تم نقلها من الخزان العائم إلى الناقلة البديلة "اليمن" بلغت نحو 1,111,950 برميل، مع مرور 15 يوماً على عملية النقل.

وفي وقت سابق، أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية.

وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي، الذي يقود العملية، ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: "مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً".