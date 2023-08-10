اليمن.. مقتل قائد عسكري كبير في محافظة أبين بهجوم لتنظيم القاعدة

قُتل قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، جنوبي اليمن، عبداللطيف السيد، وعدد من مرافقيه، اليوم الخميس، في تفجير إرهابي استهدف موكبه بمنطقة وادي عومران.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"العربية نت"، أن عبوات ناسفة انفجرت بالموكب، أثناء تمشيط وملاحقة الخلايا الإرهابية بمنطقة وادي عومران بمديرية مودية شرقي محافظة ابين، التي تنشط فيها عناصر تنظيم القاعدة، ما أدى إلى مقتل السيد الذي يقود قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، وعدد من القيادات الامنية.

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وبحسب المصادر، فإن من بين ضحايا التفجير قيادات عسكرية وأمنية رفيعة في القوات الجنوبية التي تقود منذ عام حملة عسكرية لطرد عناصر التنظيمات الإرهابية من محافظة أبين.

ويأتي مقتل السيد بعد نحو 10 أيام من صدور قرار من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بتعيينه رسميا قائدا لقوات الحزام الأمني في أبين.

وتنفذ قوات مشتركة منذ ثلاثة أيام عملية "سيوف حُوّس" في محافظة أبين، لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.