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The beleaguered Yemen-flagged FSO Safer oil tanker, is anchored in the Red Sea off the coast of Yemen's contested western province of Hodeida on July 15, 2023. A UN-owned ship arrived off Yemen on July 16 for a risky operation to pump more than a million barrels of oil from the decaying tanker and prevent a catastrophic spill. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
صافر

وزير الخارجية اليمني يعلن استكمال تفريغ خزان صافر من النفط الجمعة

قال بن مبارك عبر حسابه على تويتر إن الحكومة تعاملت "بمسؤولية عالية" تجاه ملف صافر

العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أنه سيتم، اليوم الجمعة، استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة.

وقال بن مبارك عبر حسابه على تويتر إن الحكومة تعاملت "بمسؤولية عالية" تجاه ملف صافر، مشيرا إلى أن هدفها الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة.

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والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استكمال نقل نحو 97% من إجمالي النفط المخزن في "صافر" إلى الناقلة البديلة خلال الأسبوعين الماضيين من عملية النقل.

وكشف وزير النقل اليمني عبد السلام حميد الثلاثاء الماضي عن تفريغ 94% من نفط خزان صافر، أي أكثر من مليون برميل.

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وكانت الناقلة صافر التي تحمل شحنة مقدرة بمليون ومئة ألف برميل معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية. ووصلت الناقلة البديلة اليمن إلى موقع صافر في 30 مايو.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكلفة الإجمالية للعملية تقدر بنحو 142 مليون دولار.

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