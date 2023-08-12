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A view of The Nautica, a replacement oil tanker, moored against the decaying FSO Safer, off the coast of Ras Issa, Yemen, in this screengrab taken from a recent undated handout video. SAFER TECHNICAL COMMITTEE/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
من عملية سحب النفط من صافر
اليمن

فرنسا تشيد بالتعبئة الدولية لسحب النفط من "صافر" وتجنب كارثة

وزارة الخارجية الفرنسية ذكّرت بأن باريس ساهمت في تمويل هذه العملية بمبلغ 3.3 مليون يورو

العربية.نت
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رحبت فرنسا، اليوم السبت، بنجاح، عملية سحب النفط من الناقلة "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر وزوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "إن فرنسا التي دعمت هذه العملية وساهمت في تمويلها بمبلغ 3.3 مليون يورو، تشيد بجهود الأمم المتحدة وبتعبئة العديد من الدول لتنفيذ خطة الإنقاذ المعقدة هذه التي انتهت في 11 أغسطس، وسمحت بتجنب حدوث أزمة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر".

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وبدأت عملية سحب أكثر من مليون برميل نفط من "صافر" قبالة سواحل اليمن الذي تمزقه الحرب، لوقف التهديد الذي يشكله تسرب النفط، في أواخر يوليو، وفقاً للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تعلن اكتمال سحب النفط من خزان صافر قبالة اليمن اليمن الأمم المتحدة تعلن اكتمال سحب النفط من خزان صافر قبالة اليمن

وكان تسرب النفط يهدد بكارثة بيئية كانت ستُلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش.

كما كان سيعطل الملاحة البحرية الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط.

وعند اكتمال عملية السحب هذه، ستبرز مسألة ملكية هذا النفط في ظل النزاع بين الحوثيين والحكومة الشرعية، رغم تراجع حدّة المعارك بين الطرفين.

وأضاف المتحدث أن "فرنسا تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، السبيل الوحيد لتحسين حياة اليمنيين بشكل مستدام والمساهمة في الأمن الإقليمي".

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