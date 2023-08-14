لإطلاق عملية سلام شاملة.. مبعوث أميركا لليمن يزور الخليج

يزور المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الاثنين، منطقة الخليج للدفع بجهود توسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.

وقف دائم للنار

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ليندركينغ سيلتقي مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين وعمانيين وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق العملية السياسية مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

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حل في أقرب وقت

كما أكدت الخارجية الأميركية بموقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التوصل لحل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن واشنطن تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة.

زيارة السفير السعودي لصنعاء

وفي أبريل الماضي، أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أنه بحث خلال زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء مع وفد عماني تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأضاف حينها أن الزيارة تأتي أيضا "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".