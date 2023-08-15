بالصور.. تظاهرة شعبية للتنديد باستمرار إغلاق الحوثيين لطريق حيوي

شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن، اليوم الثلاثاء، تظاهرة مجتمعية حاشدة، للتنديد باستمرار ميليشيا الحوثي إغلاق طريق (حيس ـ الجراحي)، داعين إلى ضغط دولي عاجل على الميليشيا لفتح الطريق أمام المارة وحركة البضائع وإنهاء حالة "العقاب الجماعي".

وندد المتظاهرون بالموقف المتعنت لميليشيا الحوثي الإرهابية بإبقاء الطريق مغلقا من مناطق سيطرتها، مؤكدين على فتح هذا المعبر دون قيد أو شرط باعتباره مطلبا إنسانيا لا يقبل المماطلة أو التسويف أو الاستغلال السياسي.

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وأكد المشاركون أن إغلاق ميليشيا الحوثي طريق حيس الجراحي وطرقا أخرى في الحديدة وتعز ومحافظات أخرى جريمة حرب وعقاب جماعي بحق المدنيين، لافتين إلى أنه من العار السكوت عن هذا الظلم وأنه قد حان الوقت لكسر الحصار.

مطالبات للأمم المتحدة بالضغط

وطالب المشاركون الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة اتفاق ستوكهولم بتحمل مسؤوليتها في الضغط على ميليشيا الحوثي وإرغامها على سرعة فتح طريق حيس الجراحي وكل الطرقات في بقية المحافظات المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز المنصوص على فتح طرقها في اتفاق "ستوكهولم".

وحيّا المشاركون في الوقفة مبادرة الجانب الحكومي بفتح الطريق من جانب واحد، مؤكدين أن فتح هذا المعبر مطلب إنساني لا يقبل المماطلة أو التسويف أو الاستغلال السياسي.

وتأتي هذه التظاهرة، غداة إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح إطلاق مبادرة بفتح طريق حيس _الجراحي من جانب واحد، واتهامه للحوثيين بعرقلة تلك المساعي.

وأكد أن القوات المشتركة بادرت بفتح طريق "حيس" بمحافظة الحديدة من طرف واحد قبل أشهر.

وأضاف العميد طارق صالح في تدوينة على منصة "إكس"، أنه أعلن الأسبوع الماضي باسم مجلس القيادة الرئاسي تجديد المبادرة كحق أصيل لأبناء تهامة في التنقل في مديرياتهم، وأن تتولى كل قوة عسكرية حراسة منطقتها ككل الطرقات المفتوحة.

وأشار إلى أن المبادرة الاجتماعية التي تشترك فيها كل المكونات الحزبية والاجتماعية وتحضر لموقفها الأول، تأكيد على حاجة الناس لهذا الطريق.