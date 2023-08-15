مقتل مسؤول عن التحقيق بقضية اغتيال موظف أممي في تعز

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي، وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا، في حي الجمهوري شرق مدينة تعز وأردوه قتيلاً في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار.

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وبحسب المصادر، فإن المحيا هو أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الأممي الأردني مؤيد حميدي بمدينة التربة الشهر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية عمله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.

وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي، اغتيل ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي برصاص مسلحين في مدينة التربة جنوب المحافظة.