اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤيد حميدي
ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي
اليمن

مقتل مسؤول عن التحقيق بقضية اغتيال موظف أممي في تعز

مسلحون أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا قبل أن يلوذوا بالفرار

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي، وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا، في حي الجمهوري شرق مدينة تعز وأردوه قتيلاً في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار.

مادة اعلانية
بالصور.. تظاهرة شعبية للتنديد باستمرار إغلاق الحوثيين لطريق حيوي  اليمن اليمن والحوثي بالصور.. تظاهرة شعبية للتنديد باستمرار إغلاق الحوثيين لطريق حيوي 

وبحسب المصادر، فإن المحيا هو أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الأممي الأردني مؤيد حميدي بمدينة التربة الشهر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية عمله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.

وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي، اغتيل ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي برصاص مسلحين في مدينة التربة جنوب المحافظة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما السر وراء الاهتمام الصيني المفاجئ بتوطيد علاقتها بطالبان أفغانستان؟ ما السر وراء الاهتمام الصيني المفاجئ بتوطيد علاقتها بطالبان أفغانستان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط