اليمن
مقتل مسؤول عن التحقيق بقضية اغتيال موظف أممي في تعز
مسلحون أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا قبل أن يلوذوا بالفرار
وضع القراءة
100% حجم الخط
قتل مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي، وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا، في حي الجمهوري شرق مدينة تعز وأردوه قتيلاً في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار.
مادة اعلانية
وبحسب المصادر، فإن المحيا هو أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الأممي الأردني مؤيد حميدي بمدينة التربة الشهر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية عمله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.
وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي، اغتيل ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي برصاص مسلحين في مدينة التربة جنوب المحافظة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كم سيجارة يدخنها المصريون؟.. مسؤول يكشف أرقاما مرعبة!"إيسترن كومباني" تنتج 70 مليار سيجارة في العام اقتصاد
-
صفقة مع طهران وتعبئة ضدها.. بلينكن: نهجنا بالتعامل مع إيران لم يتغيروزير الخارجية الأميركي أكد أن واشنطن تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية على طهران أميركا
-
الكويت ترحل مهندساً مصرياً إلى بلاده بسبب "قنبلة" في المطارالمهندس أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر الشرطة بتهمة البلاغ الكاذب بسبب تأكيده لرجال الأمن امتلاكه قنبلة مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية