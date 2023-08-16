المبعوث الأميركي: نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي للنار في اليمن

قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إنه سيمضي قدماً في جهوده "للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية".

المبعوث الأميركي إلى #اليمن للعربية: سنمضي قدما للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية#العربية pic.twitter.com/f3QDh3EYG2 — العربية (@AlArabiya) August 16, 2023

وأضاف ليندركينغ: "نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن"، معتبراً أن الوقت الحالي هو "وقت الحوار"، وأن "على المجتمع الدولي دعم حوار يمني-يمني". وأكد أنه سيطلب من الحوثيين الابتعاد عن "لغة التهديد".

المبعوث الأميركي لليمن للعربية: الوقت وقت الحوار وعلى المجتمع الدولي دعم حوار يمني يمني#العربية pic.twitter.com/6g81vqiulf — العربية (@AlArabiya) August 16, 2023

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كما اعتبر أن "ممارسات الحوثيين تجاه السجناء مخالفة للأعراف الدولية"، مضيفاً: "لا أعذار تجاه استمرار اعتقال الحوثيين للمواطنين اليمنيين".

وعن سحب النفط من الناقلة صافر، قال ليندركينغ، إن "عملية إخلاء صافر تمت بصورة ناجحة وكانت محفوفة بالمخاطر". وشدد على ضرورة "وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر.. نفط الناقلة صافر يجب أن يعود للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة".

وأخيراً قال المبعوث الأميركي إلى اليمن إنه "لا بد لدول المنطقة أن تلعب دورا أكبر لإنهاء الأزمة في اليمن".