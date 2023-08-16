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US Special Envoy for Yemen Tim Lenderking speaks during a conference on Yemen's war in Riyadh on March 30, 2022. (File Photo: AFP)
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

المبعوث الأميركي: نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي للنار في اليمن

تيم ليندركينغ أكد لقناة "العربية" أن عائدات بيع نفط الناقلة صافر يجب أن تعود للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة

العربية.نت
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قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إنه سيمضي قدماً في جهوده "للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية".

وأضاف ليندركينغ: "نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن"، معتبراً أن الوقت الحالي هو "وقت الحوار"، وأن "على المجتمع الدولي دعم حوار يمني-يمني". وأكد أنه سيطلب من الحوثيين الابتعاد عن "لغة التهديد".

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كما اعتبر أن "ممارسات الحوثيين تجاه السجناء مخالفة للأعراف الدولية"، مضيفاً: "لا أعذار تجاه استمرار اعتقال الحوثيين للمواطنين اليمنيين".

وعن سحب النفط من الناقلة صافر، قال ليندركينغ، إن "عملية إخلاء صافر تمت بصورة ناجحة وكانت محفوفة بالمخاطر". وشدد على ضرورة "وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر.. نفط الناقلة صافر يجب أن يعود للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة".

وأخيراً قال المبعوث الأميركي إلى اليمن إنه "لا بد لدول المنطقة أن تلعب دورا أكبر لإنهاء الأزمة في اليمن".

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