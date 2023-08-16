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Supporters of Yemen's Houthi rebels brandishing weapons raise portraits of their leader Abdul Malik Al-Houthi during a rally in the capital Sanaa on June 3, 2022, a day after the country's warring parties agreed to renew a two-month truce. Yemen has been gripped by conflict since the Iran-backed Huthi rebels took control of the capital Sanaa in 2014, triggering a Saudi-led military intervention in support of the beleaguered government the following year. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
مسلحون حوثيون (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تعز.. 470 انتهاكاً حوثياً خلال النصف الأول من العام الجاري

ميليشيا الحوثي قتلت 20 مدنياً (بينهم 3 نساء و7 أطفال) وأصابت 52 مدنياً (بينهم 5 نساء و16 طفلا) في محافظة تعز خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2023

العربية.نت - أوسان سالم 
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وثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) 470 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المركز في التقرير المعنون بـ"قتل مستمر رغم صمت المدافع" إن ميليشيا الحوثي قتلت 20 مدنياً (بينهم 3 نساء و7 أطفال) وأصابت 52 مدنياً (بينهم 5 نساء و16 طفلا) في محافظة تعز خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2023.

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وبحسب التقرير، فقد توزعت جرائم القتل بين 6 جرائم قتل جراء القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، فيما حصدت رصاصات القناصة الحوثية حياة 9 مدنيين، كما قتل 3 مدنيين برصاص مباشر لمسلحي الحوثي، فضلاً عن جريمة تصفية وجريمة قتل دهساً بطقم عسكري.

وتنوعت جرائم الإصابة ـ وفق التقرير ـ بين 17 إصابة نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، و28 إصابة برصاص القناصة الحوثية، 6 إصابات جراء انفجارات الألغام، وحالة إصابة نتيجة اعتداء بالضرب.

ورصد المركز جريمة اغتيال وحملتي اعتقال جماعية وحالة تعذيب ارتكبتها ميليشيا الحوثي، كما رصد 204 حالة نزوح تسببت بها مليشيا الحوثي.

ووثق التقرير ارتكاب ميليشيا الحوثي 190 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة بينها 5 حالات لممتلكات عامة و185 حالة انتهاك لأعيان وممتلكات خاصة طالت 122 منزلاً و56 مركبة، بين قصف وحرق ومداهمة ونهب وتفخيخ.

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