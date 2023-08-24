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Lightning breaks during a thunderstorm in the Pakistani capital Islamabad on June 1, 2016. (Photo by MASROOR GILANI / AFP)
(تعبيرية)
اليمن

وفاة 45 يمنياً نتيجة الصواعق الرعدية في يوليو الماضي

الصواعق أدت أيضاً إلى نفوق عدد من الماشية في مختلف أنحاء اليمن

العربية.نت - أوسان سالم 
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أفاد تقرير أممي حديث بأن الصواعق الرعدية أودت بحياة أكثر من 40 شخصاً، بالإضافة لنفوق عدد من الماشية في مختلف أنحاء اليمن، خلال شهر يوليو 2023.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في نشرة المناخ الزراعي: "على الرغم من انخفاض مستوى هطول المطر مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن أمطار شهر يوليو وأوائل أغسطس اتسمت بعواصف رعدية نشطة ومتواصلة أودت بحياة 45 شخصاً ونفوق عدة قطعان من الماشية في جميع أنحاء اليمن".

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وحذرت النشرة من إمكانية حدوث عواصف رعدية خلال الأيام القادمة، وقالت: "مع استمرار موسم الأمطار في الخريف، هناك احتمال كبير لحدوث أنشطة البرق المستمرة، ما يمثل تهديداً خطيراً على الرعاة في معظم أنحاء البلاد".

وأوضحت "الفاو" أن توقعات الطقس تشير إلى استمرار هطول الأمطار بكميات تراكمية تزيد عن 122 ملم، خاصة على المرتفعات، فيما ستشهد بقية مناطق البلاد أمطارا قليلة أو معدومة.

كما تشير التوقعات إلى عدم إمكانية حدوث تأثير أي نشاط استوائي على السواحل اليمنية، إلا أنه من المرجح أن تستمر الرياح العاتية في التأثير على سواحل عدن وجزء كبير من الساحل الجنوبي للبلاد.

وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، حوادث الوفيات جراء الصواعق الرعدية بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها عموم المحافظات اليمنية.

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