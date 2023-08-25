شاعر يمني مات حسرة.. الحوثي قتل ابنه وألقاه مضرجاً بدمائه أمام المنزل!

توفي الكاتب المسرحي الساخر والشاعر السياسي اليمني، فكري العماد، قهرًا على فراق ولديه اللذين قتلهما الحوثيون ورموا بجثة أحدهما أمام منزله مضرجا بدمائه.

#الحوثيون يقتلون الكاتب المسرحي الساخر الاستاذ #فكري_العماد تعذيبا وكمدا على فقده اثنين من اولاده قتلهما الحوثيون احدهما طفل عمره 13 سنه الواضح صورته اعلاه احمد فكري العماد و الذي اختطفوه وظل والده يبحث عنه في كل مكان حتى فوجئ بالحوثه ياتون بجثته الى عند باب البيت مضرجًا بالدماء… pic.twitter.com/MPJtsQaylv — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) August 24, 2023

وبحسب مصادر حقوقية محلية، فإن العماد، توفي قبل يومين، في صنعاء، بعد صدمات نفسية وقلبية تعرض لها، إثر فقدانه لولديه اللذين اختطفهما الحوثيون، وأخذوهما إلى جبهات القتال دون علمه.

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وقبل سنوات، أخذ الحوثيون نجله أحمد (13 عامًا)، دون علمه، وظل يبحث عنه كثيرًا، حتى تفاجأ بالحوثيين يحضرون جثمان ولده مضرجا بدمائه، وإخباره بأنه قُتل في إحدى الجبهات القتالية التابعة للجماعة بعد أن أخذوه عنوة ودون علم والده.

أما ابنه الاكبر أيضا فتخلصوا منه بنفس الطريقه وذلك لأن والدهم الكاتب فكري العماد كان ينتقدهم فقط ولم يصل بعد إلى معارضتهم فمات قبل يومين كمدا على أولاده بعد أن تعرض للسجن والتعذيب أكثر من مرة على يد الحوثيين.

من هو فكري العماد؟

فكري العماد هو كاتب مسرحي ساخر وشاعر وسياسي محنك له العديد من القصائد والمسرحيات الساخره منها مسرحية (عندما يصحو الضمير) والتي مثلت في صنعاء وعدن والحديده وتعز وحضرموت وأيضا مسرحية (محاكمة إبليس) ومسرحية {ملك الجن) كان من المؤيدين للحوثيين قبل قدومهم صنعاء وكان يحذرهم من العنف والاقتتال لكنه بعد انقلابهم كان من المبشرين بنهاية وخيمة لهم بعد أن رأى مشروعهم الانقلابي الإرهابي في صنعاء ومؤكدا انهم سينتهون بثورة عارمة تخرج ضدهم لم يستمعوا لنصائحه لهم بل عاقبوه بتهم عديدة ومختلفة وقتلوا أولاده وعذبوه حتى فارق الحياة.