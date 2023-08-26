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A general view of the city of Taiz, Yemen May 24, 2022. (Reuters)
مدينة تعز (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تعز.. مقتل وإصابة 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال في قصف حوثي

3 مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون، أغلبهم من أسرة واحدة، نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف قرية الغوشاء بمديرية مقبنة

العربية.نت - أوسان سالم 
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قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال ونساء، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون، بينهم ثماني نساء و4 أطفال وأغلبهم من أسرة واحدة، نتيجة قصف مدفعي استهدف قرية الغوشاء بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

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ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن المصادر قولها إن القصف المدفعي الذي شنته جماعة الحوثي استهدف منزل المواطن فيصل محمد مقبل الزهاري بقرية الغوشاء بعزلة اخدوع أسفل في مديرية مقبنة غرب تعز.

وبحسب المصادر، فإن القتلى هم عبده فيصل محمد مقبل الزهاري (30 عاماً) ومنتصر عبده فيصل الزهاري (4 أعوام)، وشجون العزي فيصل الزهاري (6 أعوام).

وتشهد محافظة تعز تصعيداً مستمراً في استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين تنوع ما بين القصف المدفعي والاستهداف المباشر بالقناصة.

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