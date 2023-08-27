التهم عشرات المآوي للنازحين.. شاهد حريقاً جديداً في مأرب

حريق جديد التهم عشرات المآوي للنازحين في محافظة مأرب شرق اليمن.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، إن حريقاً اندلع في مربع 16 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) القريب من مخيم الجفينة، جنوب المدينة، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول أسباب الحريق.
كما أضافت أن النيران التهمت أكثر من 70 مأوى لأسر نازحة من فئة المهمشين، إضافة إلى مهاجرين أفارقة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.
حوادث مستمرة
يشار إلى أن مخيمات النازحين في مأرب تشهد حوادث حرائق مستمرة.
فمنذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، بلغ عدد الحرائق 160، أتت على أكثر من 213 مأوى للأسر النازحة، بينهم مهاجرون أفارقة، كما أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وتضم مأرب أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح، حسب الإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة الحوثيين ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.
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