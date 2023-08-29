أطباء بلا حدود تعلن فقدان الاتصال باثنين من موظفيها الأجانب باليمن
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها منظمة أطباء بلاحدود عن حادث من هذا النوع في ذات المنطقة خلال أقل من عام ونصف
أكدت منظمة أطباء بلا حدود، فقدان الاتصال باثنين من موظفيها الأجانب العاملين في اليمن، بعد أنباء عن تعرضهما للاختطاف من قبل مسلحين مجهولين في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وأفادت المنظمة الطبية الدولية في بيان مقتضب، بأنها فقدت الاتصال باثنين من موظفيها أحدهما ألماني، والآخر ميانماري في محافظة مأرب، شرقي اليمن.
وأضافت "حرصًا منا على سلامة زملائنا، لن نشارك المزيد من التفاصيل في هذا الوقت".
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها منظمة أطباء بلاحدود عن حادث من هذا النوع في ذات المنطقة خلال أقل من عام ونصف.
وكانت أطباء بلاحدود، أعلنت في مارس العام الماضي عن اختطاف اثنين من موظفيها من قبل مسلحين قبليين بينما كانوا في طريقهم من محافظة حضرموت إلى مدينة مأرب شرقي البلاد، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا في سبتمبر من ذات العام.
ونقلت منصة "يمن فيوتشر" عن سلطات الأمن في محافظة مأرب، تأكيدها تلقي بلاغ (أمس الاثنين) عن قيام مسلحين مجهولين باختطاف اثنين من موظفي الإغاثة الأجانب العاملين لدى منظمة أطباء بلاحدود (MSF) في منطقة العرقين بالقرب من حقول صافر النفطية شرقي المحافظة الصحراوية.
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