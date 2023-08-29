غروندبرغ يشدد على ضرورة التزام أطراف النزاع باليمن بوقف إطلاق النار

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة التزام أطراف النزاع في اليمن بتنفيذ وقف إطلاق النار واتخاذ تدابير إضافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

جاء ذلك، خلال اللقاءات التي عقدها غروندبرغ، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين والأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، وبرلمانيين يمنيين، في القاهرة، بحسب بيان صادر، الثلاثاء، عن مكتب المبعوث الأممي.

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وناقش المبعوث الأممي، خلال هذه اللقاءات جهود الوساطة الجارية من أجل استئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون وتحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في البلاد.

وأكد غروندبرغ على ضرورة التزام أطراف النزاع بتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والاتفاق على المزيد من التدابير لتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

وأعرب المبعوث الأممي، عن تقديره لجميع المبادرات التي تعزز الحوار كوسيلة للتغلب على الخلافات وبناء التوافق، مع ضرورة أن تجتمع الأطراف مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين في إطار عملية جامعة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم في البلاد.