رئيس حكومة اليمن: الحوثي يستخدم الملف الإنساني أداة ابتزاز سياسي

أبلغ رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الأربعاء، رئيس بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، بعدم وجود نوايا حقيقية لميليشيا الحوثي لتخفيف معاناة المواطنين، وقال إن عناصر الميليشيا الحوثية "يستخدمون الملف الإنساني كأداة ابتزاز سياسي ويرفضون كل الحلول المطروحة".

وحث رئيس الحكومة اليمنية، خلال اجتماع افتراضي عقده مع الدبلوماسيين الأوروبيين، على "ضرورة أن تكون التجارب السابقة مع ميليشيا الحوثي حاضرة، وإلا ستستمر هذه الميليشيا باستخدام أي مفاوضات لتحقيق مكاسب سريعة كما فعلوا في الهدنة ومسألة فتح الطرقات كضرورة إنسانية، ومن قبل في اتفاق استوكهولم، وتعقيد أي فرصة للانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة"، وفق تعبيره.

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كما أكد دعم حكومته للتحركات التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والمتسقة مع جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحل السياسي وفق رؤية شاملة تراعي المرجعيات المتفق عليها.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد ناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي واحلال السلام في اليمن، وما تقابله من رفض وتعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتنسيق المواقف تجاه ذلك، إضافة إلى نجاح جهود إنقاذ خزان صافر النفطي وتجنيب اليمن والمنطقة والعالم كارثة بيئية.

وأحاط معين عبدالملك السفراء الأوروبيين بصورة كاملة حول الإشكاليات، التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتطرق رئيس الحكومة اليمنية، الى الأولويات والتحديات في عمل حكومته، ومنها استكمال مسار الإصلاحات، وتحسين وضع الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، ومكافحة الفساد، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، والتعاون مع شركاء اليمن لتجاوز هذه التحديات.

بدورهم، جدد رئيس بعثة وسفراء الاتحاد الأوروبي، التأكيد على دعمهم الثابت لجهود الحكومة اليمنية، وما تقوم به في مسار الإصلاحات والعمل على استقرار الجانب الخدمي والاقتصادي.. مؤكدين الحرص على دعم الجهود الأممية لاستئناف جهود السلام في اليمن بشكل بناء وفعال.