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عناصر من ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي - تعبيرية
اليمن والحوثي

ضبط خلية إرهابية حوثية تقوم بتفجيرات وإثارة الفوضى بين قبائل مأرب

زعيم الخلية اعترف بإلتحاقه بصفوف ميليشيا الحوثي وتكليفه بالعديد من العمليات ضد المواطنين في صرواح وغيرها من مديريات محافظة مأرب

العربية.نت - أوسان سالم
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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، ضبط خلية إرهابية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الإعلام الأمني التابع لشرطة محافظة مأرب، في بيان، مساء الأحد، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم، تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة، والجيش والأمن من جهة أخرى.

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وأضاف أن زعيم الخلية المدعو "زايد عبد الرب حسين خيران"، اعترف بإلتحاقه بصفوف ميليشيا الحوثي وتكليفه بالعديد من العمليات ضد المواطنين في صرواح وغيرها من مديريات محافظة مأرب.

عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن - أرشيفية
عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن - أرشيفية

وأشار إلى أن خيران تم تكليفه بالذهاب إلى صنعاء حيث التقى هناك بالمدعو "عبدالله حسن عمران" وقام بتوظيفه في المهمة الجديدة وتوضيح طبيعة العمل التي سيقومون بها بمحافظة مأرب.

وبيّن زعيم الخلية الإرهابية، أنه كان يعمل لدى ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" التابع لميليشيا الحوثي قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

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وأوضح خيران، أن الخلية عملت تحت قيادة ما أسماه بالمشرف الحوثي الكبير "أحمد عاتق الأمير" وقامت بزراعة عبوات ناسفة وسيارات مفخخة لاستهداف القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات القبلية اثناء مرورهم في خط العبر الدولي.

ولفت إلى أنه تم استدعائهم عند حدوث المواجهات بين رجال الأمن ورجال قبائل آل عقار في شهر يونيو الماضي من قبل أحمد عاتق الأمير، وتكليفهم إلى جانب مجموعة قناصين كانوا يتواجدون في مزرعة عبدالله حسن عمران؛ لاستهداف آل عقار وأفراد الأمن واستغلال الحادثة لتوسعة الفجوة بين الطرفين.

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