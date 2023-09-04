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مخيمات النزوح في اليمن
مخيمات نازحين في اليمن
اليمن

منظمة الهجرة الدولية: نزوح 25 ألف يمني منذ مطلع العام

يمثل عدد النازحين الجدد في الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 106% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022

العربية.نت - أوسان سالم 
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سجلت منظمة الهجرة الدولية (IOM) نزوحا داخليا لأكثر من 25 ألف شخص في اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2023، بانخفاض أكثر من النصف عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها رصدت نزوح 4,188 أسرة تتألف من 25,128 شخص في الفترة بين 1 يناير و2 سبتمبر 2023.

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ويمثل عدد النازحين الجدد في الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 106% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي شهدت نزوح 8,636 أسرة مكونة من 51,816 شخص.

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وأضاف التقرير أن الأسبوع الأخير، والمحدد بالفترة بين 27 أغسطس و2 سبتمبر 2023، شهد تسجيل 30 أسرة تتكون من 180 شخصاً تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وأشار إلى أن أغلب حالات النزوح الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي نشأت في محافظة مأرب، وبعدد 21 أسرة؛ معظمها داخلية ومن تعز، فيما شهدت الحديدة نزوح 6 أسر؛ داخلية ومن محافظة تعز المجاورة التي شهدت بدورها نزوحا داخليا لأسرتين فقط.

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