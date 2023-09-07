تضرر أكثر من 15 ألف أسرة يمنية بالفيضانات العام الجاري

أفاد تقرير أممي حديث أن أكثر من 15 ألف أسرة تضررت جراء الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في 18 محافظة يمنية، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تقرير: "تأثرت 15,690 أسرة مكونة من 109,830 شخصا بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات، وذلك في 18 محافظة، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023".

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وأضاف التقرير أن أغلبية الأسر المتضررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

وأشار إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة (RRM) التي تتألف من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، قامت بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في المناطق الأكثر تضرراً ضمن الـ18 محافظة، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة.

وأوضح الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 23,160 أسرة (162,120 شخص) نزحوا بسبب التغيرات المناخية أو استمرار النزاع المسلح، وذلك خلال الفترة (يناير - أغسطس) 2023، "67% من المستهدفين بالمساعدات كانوا من المتضررين من الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات".