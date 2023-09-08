8 ملايين طفل حرموا من التعليم.. مسؤول يمني يتهم الحوثيين

اتهم نائب وزير التعليم اليمني علي العباب، جماعة الحوثي بالسعي لتدمير العملية التعليمية في بلد تقول الأمم المتحدة إن الصراع الدائر فيه منذ ما يزيد على ثماني سنوات قد أعاق حصول أكثر من ثمانية ملايين طفل على التعليم.

وقال العباب في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي بمكتبه في مدينة مأرب، إن "الحوثيين يسعون إلى أن يكون هناك جيل متخلف يتمكنون من تسييره كما يشاؤون لخدمة أهدافهم".

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تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية

وأكد العباب أن هناك مدارس تسبب وجودها على خطوط التماس بين جبهات القتال في خروجها عن نطاق العملية التعليمية.

وقال العباب إن "هناك إضرابا شاملا بين المعلمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نتيجة عدم حصولهم على رواتب منذ ثماني سنوات".

وصرح العباب أن القاهرة كانت قد استضافت اجتماعا مع من وصفها بمجموعة التعليم المحلية في وقت سابق هذا العام بمشاركة البنك الدولي واليونيسف واليونسكو، حيث جرى الاتفاق على إعداد خطة (2023 - 2030) لتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.