عدن.. مقتل مهاجرين إثيوبيين بصدامات عرقية

قتل مهاجران إفريقيان، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بصدامات عرقية بين مهاجرين إثيوبيين من قومية الأورومو وآخرين من قومية الأمهرة، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وقالت المصادر إن الصدامات المسلحة التي اندلعت بالقرب من جولة القاهرة في مدينة عدن، بدأت بمقتل فرد من الأورمو ذبحاً على يد مهاجر آخر من القومية الأمهرية.

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وأوضحت المصادر بأن قوات أمنية نشرت أطقماً عسكرية لضبط الأمن في محيط مديرية الشيخ عثمان.

وتداولت أنباء في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن توسع الاشتباكات وأعمال العنف بين المهاجرين الأفارقة الذين ينتمون إلى قوميتي "الأورومو" و"الأمهرة"، أكبر جماعتين عرقيتين في إثيوبيا من مدينة عدن إلى محافظة لحج المجاورة.

وفي السياق، أكدت إدارة أمن عدن أن شجارا بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي في عدد من المديريات تحول إلى أعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة.

أضافت في بيان صادر عنها، مساء الجمعة، أنه إزاء ذلك كان حريًا بالأجهزة الأمنية، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، التدخل لفض الاشتباك حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية.

وأكد البيان أنَّ ما شهدته عدن جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى أنه سبق لإدارة أمن العاصمة والسلطة المحلية والجهات الحكومية، أن ناشدوا في أكثر من خطاب ومناسبة جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، دون أي استجابة.

وبحسب البيان، أكدت إدارة أمن عدن حرصها على تقديم كافة التسهيلات والشراكة والتعاون في سبيل إيجاد معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، مجددة مناشدتها للمجتمع الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية مزمنة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة.

وأهابت إدارة أمن عدن بوسائل الإعلام المحلية والدولية، توخي الحذر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المصادر المضللة، ونشر المعلومات المغلوطة.