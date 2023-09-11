شاهد نساء يتصدين بالعصي لحملة حوثية مسلحة في صعدة

تصدت عدد من النساء، لمحاولة قيادي حوثي السطو على أراضي المواطنين في إحدى مناطق مديرية سحار بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، شمالي اليمن.

● مشهد مؤلم لتصدى مجموعة من النساء في منطقة المهاذر بمديرية سحار محافظة صعدة، لمحاولات عناصر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران بقيادة المدعو ابو يحيى القيلي، نهب أراضي المواطنين في المنطقة، في ظل تصاعد أعمال السلب والنهب التي تشنها المليشيا بحق أبناء القبائل في عدد من… pic.twitter.com/k0N2AdgHJM — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 10, 2023

وأكدت مصادر محلية أن قياديًا حوثيًا يدعى "أبو يحيى الغيلي" حاول السطو على أراضٍ تتبع مواطنين من أبناء منطقة المحيط مديرية سحار.

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محاولة السطو على أراضي مواطنين

كما أوضحت أن القيادي الحوثي أبو يحيى الغيلي مدير فرع هيئة الأراضي بمحافظة صعدة، قاد حملة عسكرية مكونة من عدة أطقم وعشرات العناصر معززين بعربات ومعدات، وحاولوا السطو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد تصدي مجموعة من النساء للحملة بالحجارة والعصي، الأمر الذي اضطر القيادي الحوثي أبو يحيى الغيلي إلى الانسحاب في ظل تهديدات أطلقها تجاه النسوة اللاتي واجهن حملته بأنه سيعود للسيطرة على تلك الأراضي بحجة أنها أملاك الدولة.

نساء يعترضن بالعصي

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من النساء أثناء اعتراضهن للأطقم ومطاردة عناصر المليشيات بالحجارة حتى إخراجهم من تلك الأراضي.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، دشنت حملة عسكرية حوثية يقودها المشرف أبو يحيى القيلي تضم أطقماً مدججة بمختلف الأسلحة مع معدات (شيولات، جرافات) حملة الاعتداء على أراض مملوكة لقبيلة آل حسين "المهاذر" مديرية سحار.

مواجهات

وشهدت مديرية مجز والصفراء بمحافظة صعدة خلال اليومين الماضيين مواجهات بين القبائل من جهة والميليشيا الحوثية من جهة ثانية على خلفية محاولة الأخيرة الاستيلاء على أراضي المواطنين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

تأتي هذه الاعتداءات وعمليات السطو في ظل نهج منظم يقوده الحوثيون، أسفر عن السطو على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين طوال الأعوام الثلاثة الماضية.