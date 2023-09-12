حملة حوثية جديدة لتجنيد مئات الشباب في حجة والحديدة

أفادت مصادر حقوقية أن جماعة الحوثيين نفذت خلال الفترة الماضية عملية تجنيد واسعة لمئات الشباب من محافظتي حجة والحديدة، الواقعتين تحت سيطرتها، على السواحل الغربية لليمن.

وقال فارس الحميري، المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إن "الحوثيين يستدعون منذ عدة أسابيع مئات الشباب في محافظتي حجة والحديدة للالتحاق بما يسمى (التجنيد المؤقت)".

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ونقل الحميري عن مصادر محلية قولها إن الجماعة قامت بنقل هؤلاء الشباب إلى معسكرات خاصة بها في صنعاء وعمران وغيرهما، وانقطع التواصل بالكثير منهم مع أهاليهم منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووفقاً للمصادر فإن عددا من الشباب الذين استدعتهم الجماعة مؤخراً، كانوا قد اُستدعوا في مهمات مؤقتة سابقة خضعوا خلالها لتدريبات وتمارين استعراضية وشاركوا في عروض عسكرية للجماعة.

ويشير مراقبون إلى أن عمليات التجنيد هذه، إضافة إلى ما جرى تداوله في الفترة الأخيرة من أنباء عن قيام الجماعة بالدفع بتعزيزات عسكرية نحو محافظات الحديدة وتعز ومأرب، يؤكد توجهها نحو تفجير الوضع عسكرياً، في محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية والأزمات الداخلية التي تضرب مناطق سيطرتها، خاصة مع تصاعد حالة السخط الشعبي ضدها جراء فرضها المزيد من الجبايات والرسوم والضرائب والجمارك التي تذهب لصالح قياداتها فقط، فيما تتنصل من أي التزام تجاه المواطنين القاطنين في مناطقها.