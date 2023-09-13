سفراء دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارة إلى عدن

أنهى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء فنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا، اليوم الأربعاء، زيارة مشتركة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استمرت يومين أجروا خلالها مناقشات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني.

وجاء في بيان مشترك للدبلوماسيين الأوروبيين، في ختام الزيارة بأن النقاشات ركزت على التطورات الأخيرة، حيث جدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعم بلدانهم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ووحدة وتماسك مجلس القيادة.

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كما أثنى السفراء الأوروبيون على التزام العليمي بالسلام والتعاطي الإيجابي مع الجهود الجارية للسلام.

وأشاد السفراء بجهود الحكومة من أجل استقرار الاقتصاد وشجعوها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات.

كما أكدوا على الحاجة إلى وحدة الغاية في ظل الظروف البالغة التعقيد.

وشدد السفراء على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.

كما أجرى الدبلوماسيون الأوروبيون نقاشات هادفة جدا مع ممثلين عن المجتمع المدني، وأكدوا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز مجتمع مدني نشط في اليمن ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة والتكافؤ بين الجنسين في الحكومة.

وجدد رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على الدعم الراسخ لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، وشددوا على الدعوة إلى التعاطي البناء مع جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.