لبحث حل دائم.. مسؤولون حوثيون يزورون الرياض

مع مواصلة المباحثات والمساعي الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة في اليمن، يصل مسؤولون حوثيون إلى السعودية.
فقد أوضح مصدران مطلعان أن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سيصلون إلى المملكة، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
كما أضاف المصدران، وهما على صلة بالمحادثات، أن المسؤولين الحوثيين سيسافرون إلى الرياض مع الوسطاء العمانيين الذين وصلوا إلى صنعاء بوقت سابق اليوم قبل التوجه إلى المملكة، وفق ما نقلت رويترز.
حل شامل
بدوره، أوضح علي القحوم، العضو بالمكتب السياسي لجماعة الحوثي، أن وفداً حوثياً وعمانياً سيغادر صنعاء على متن طائرة عمانية إلى السعودية، "لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط أكثر من مرة".
كما أضاف بتغريدة على إكس (تويتر سابقا) أن الوفدين سيبحثان سبل الوصول إلى "حل سياسي شامل". وقال "التفاؤل قائم وما زال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في البلاد".
استئناف عملية السلام
وكان وفد عماني حط في صنعاء الشهر الماضي بزيارة استمرت أربعة أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولاً، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة.
إذ تدفع الأمم المتحدة من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين بعد سنوات من الاقتتال.
وقد أكد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك في خطوات ملموسة.
يذكر أنه في يونيو الماضي عقدت أيضا في الأردن عدة جولات من المفاوضات اليمنية اليمنية من أجل تبادل الأسرى، والتوصل إلى حل أشمل للأزمة في البلاد، برعاية أممية.
وقد أفضت حينها تلك المحادثات إلى تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة.
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