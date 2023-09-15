تحذيرات أممية من فيضانات مفاجئة في اليمن

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من حدوث فيضانات مفاجئة ستؤثر على أكثر من 6 آلاف شخص في عدد من المناطق الداخلية لليمن خلال الأيام القادمة.
وقالت نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية والصادرة عن "الفاو"، الخميس: "رغم التوقعات بانخفاض كبير في مستوى هطول الأمطار، إلا أنه سيستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من البلاد حتى نهاية سبتمبر الجاري، والتي من المحتمل أن تتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة قد تؤثر على نحو 6,500 شخص".
وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن يتعرض حوالي 4 آلاف شخص للخطر في المسقط المائي لوادي زبيد في كل من محافظتي إب والحديدة، جراء الفيضانات، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء تصريف مياه السيول.
كما أشارت إلى أنه من المتوقع، أيضاً، أن تشهد الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور (على الحدود بين محافظتي حجة والمحويت) فيضانات مفاجئة متفرقة، قد تؤثر على حوالي 2,500 شخص.
ودعت المنظمة الأممية، الإدارات المختصة بالطوارئ إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في هذه المناطق للتخفيف من حدة التأثيرات التي قد تتسبب بها الفيضانات، خاصة فيما يتعلق بحماية المجتمعات الزراعية الضعيفة والنازحين داخلياً.
-
لا قتلى ولا مفقودين.. معضلة 40 ألف نازح أمام ليبيابينما توقع عدد من المسؤولين المحليين في ليبيا أن يلامس عدد ضحايا الكارثة التي ألمت بالبلاد الأحد الماضي، الـ20 ألفا، لاسيما أن نحو 30 ألفا ما زالوا ... المغرب العربي
-
الكرملين: لم نوقع أي اتفاق عسكري مع كوريا الشماليةأكد الكرملين اليوم الجمعة، أن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي ... العرب والعالم
-
مادة أهملها العلماء.. اكتشاف غريب وراء الإصابة بألزهايمرلا يتوقف العلماء عن طرح فرضيات حول إصابة كبار السن بمرض ألزهايمر، لكن علماء من جامعة أوريغون للصحة والعلوم، اكتشفوا سببا جديدا وراء تدمير الخلايا ... صحة