وفاة امرأة وتضرر عشرات المنازل جراء الأمطار غرب اليمن

توفيت امرأة، وتضررت العشرات من منازل الأهالي والنازحين بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة، جمال المشرعي، أن عزلة ظِمي بمديرية حيس شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت بوفاة امرأة مسنة تدعى سعيدة محمد زوقري بقرية القنطة بعزلة ظِمي بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

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صواعق رعدية

وأضاف المشرعي، أن أضراراً مادية كبيرة لحقت بمنازل النازحين والمجتمع المضيف، بالإضافة لنفوق 60 رأسًا من الماشية وتلف محتويات المنازل من الفرش والغذاء وغيرها من المقتنيات الخاصة للمتضررين، فيما توفي 6 أشخاص بصواعق رعدية خلال سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن مديرية حيس يقطنها 4860 أسرة نازحة يسكنون في منازل بدائية مبنية من العش وجذوع الأشجار والأكواخ، وسرعان ما تنهار وتتهدم بفعل الأمطار الغزيرة، وتتحول إلى بحيرات صغيرة جراء تدفق مياه السيول، وفق ما نقله موقع "المشاهد" اليمني الإخباري.

وأطلق المشرعي، نداء استغاثة إلى الحكومة اليمنية والمنظمات الإغاثية للتدخل وتوفير مساكن إيواء مناسبة والغذاء والخدمات الصحية، و جبر الضرر الذي لحق بالنازحين والمجتمع المضيف جراء الكارثة الطبيعية.

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ذكر في تقرير له مطلع أغسطس الماضي، أن أكثر من 80 ألفًا و338 يمنيًا تضرروا جراء الأمطار الغزيرة ومياه الفيضانات والسيول منذ مطلع 2023.