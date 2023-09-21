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رشاد العليمي
رشاد العليمي
اليمن والحوثي

العليمي يبحث مع المبعوث الأميركي الوساطة السعودية والعمانية لتجديد الهدنة

ناقش مع ليندركينغ أيضاً الإصلاحات الرئاسية والحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في اليمن

العربية.نت- وكالات
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التقى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، مع مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينغ في نيويورك، حيث بحثا جهود الوساطة التي تجريها السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن العليمي، الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش مع ليندركينغ أيضا الإصلاحات الرئاسية والحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في اليمن.

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية الخميس الماضي، أن المملكة دعت وفدا من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال المفاوضات نحو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.

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