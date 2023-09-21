اليمن.. إحباط تهريب 447 كلغ مخدرات بمنفذ الوديعة متجهة للسعودية
الشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أن الأجهزة الأمنية بمنفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت، أحبطت محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي 447 كلغ.
ونقل الإعلام الأمني التابع للوزارة في بيان عن مصدر أمني، أن الشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية.
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وأوضح المصدر أن كشف الشحنة جاء إثر الاشتباه والبحث في جسم الشاحنة من قبل مختصين في إحدى النقاط العسكرية بالمنفذ.
ولفت إلى أن إحباط تهريب شحنة المخدرات يأتي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الإخوة الأشقاء في قيادة قوة الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية في الداخل اليمني.
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