اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن
ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن

اليمن.. إحباط تهريب 447 كلغ مخدرات بمنفذ الوديعة متجهة للسعودية

الشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية

العربية. نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أن الأجهزة الأمنية بمنفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت، أحبطت محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي 447 كلغ.

ونقل الإعلام الأمني التابع للوزارة في بيان عن مصدر أمني، أن الشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية.

بينهم زعيم عصابة دولية.. إحالة 3 تجار مخدرات للنيابة باليمن اليمن اليمن بينهم زعيم عصابة دولية.. إحالة 3 تجار مخدرات للنيابة باليمن
مادة اعلانية

وأوضح المصدر أن كشف الشحنة جاء إثر الاشتباه والبحث في جسم الشاحنة من قبل مختصين في إحدى النقاط العسكرية بالمنفذ.

ولفت إلى أن إحباط تهريب شحنة المخدرات يأتي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الإخوة الأشقاء في قيادة قوة الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية في الداخل اليمني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زيلينسكي يرد على تعهدات ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال ساعات.. ماذا قال؟ زيلينسكي يرد على تعهدات ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال ساعات.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط