اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من شبوة اليمن
من شبوة في اليمن

قتلى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف في شبوة اليمنية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل أربعة جنود من قوات دفاع شبوة التابعة للحكومة اليمنية، وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بمنطقة المصينعة على الطريق الرابط بين مديريتي الصعيد وعتق غربي محافظة شبوة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

رغم ذكريات الزلزال.. الحياة تعود إلى طبيعتها في إقليم الحوز المغربي فيديو العربية رغم ذكريات الزلزال.. الحياة تعود إلى طبيعتها في إقليم الحوز المغربي

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، في حين يرجح المصدر أن التفجير نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي نفدت مؤخرا سلسلة من الهجمات ضد القوات اليمنية في المنطقة.

مادة اعلانية

في السياق ذاته، نشر نشطاء في شبوة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادثة.

وأظهرت الصور والتسجيلات المصورة، تعرض سيارة الإسعاف للتدمير بشكل كلي، وتناثر بقايا هيكل السيارة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وينشط تنظيم القاعدة في مناطق واسعة من اليمن مستغلا الحرب منذ تسعة أعوام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري في النيجر يرفع شعار "الحرب على الفساد".. ماذا فعل؟ المجلس العسكري في النيجر يرفع شعار "الحرب على الفساد".. ماذا فعل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط