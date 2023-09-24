قتلى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف في شبوة اليمنية

وضع القراءة
100% حجم الخط
قُتل أربعة جنود من قوات دفاع شبوة التابعة للحكومة اليمنية، وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بمنطقة المصينعة على الطريق الرابط بين مديريتي الصعيد وعتق غربي محافظة شبوة، وفق ما أفاد مصدر أمني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، في حين يرجح المصدر أن التفجير نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي نفدت مؤخرا سلسلة من الهجمات ضد القوات اليمنية في المنطقة.
مادة اعلانية
في السياق ذاته، نشر نشطاء في شبوة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادثة.
وأظهرت الصور والتسجيلات المصورة، تعرض سيارة الإسعاف للتدمير بشكل كلي، وتناثر بقايا هيكل السيارة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
وينشط تنظيم القاعدة في مناطق واسعة من اليمن مستغلا الحرب منذ تسعة أعوام.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إيران: أحبطنا 30 تفجيراً في طهرانأعلنت السلطات في إيران أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن، وتم القبض على 28 "إرهابياً" قالت إنهم على صلة بتنظيم ... إيران
-
خطفت في بغداد.. شقيقة باحثة معروفة "اضغطوا على الحكومة"أشهرٌ عدة مرت على خطف الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، دون كشف أي تفاصيل جديدة عن الموضوع.فعلى الرغم من فتح الحكومة العراقية تحقيقا في ... العراق
-
مشهد لا يصدق.. قوارب تطوف في صحراء ليبيا القاحلةلم يتوقف أثر الكارثة التي ضربت شرق ليبيا منذ أسبوعين، عند مدينة درنة فحسب، بل وصلت بمداها إلى الصحراء حتى.فقد تحولت الصحراء الليبية من منطقة قاحلة إلى ... المغرب العربي
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية