قتلى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف في شبوة اليمنية

قُتل أربعة جنود من قوات دفاع شبوة التابعة للحكومة اليمنية، وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بمنطقة المصينعة على الطريق الرابط بين مديريتي الصعيد وعتق غربي محافظة شبوة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، في حين يرجح المصدر أن التفجير نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي نفدت مؤخرا سلسلة من الهجمات ضد القوات اليمنية في المنطقة.

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في السياق ذاته، نشر نشطاء في شبوة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادثة.

وأظهرت الصور والتسجيلات المصورة، تعرض سيارة الإسعاف للتدمير بشكل كلي، وتناثر بقايا هيكل السيارة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وينشط تنظيم القاعدة في مناطق واسعة من اليمن مستغلا الحرب منذ تسعة أعوام.